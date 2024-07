São Paulo recebe proposta do Rosario Central por Galoppo

Imprensa argentina vinha noticiando interesse do Boca Juniors. Agora, é outro clube do país interessado no meia do São Paulo

No entanto, a imprensa argentina vem comentando o interesse do Boca Juniors no jogador. O dirigente tricolor revelou que não houve evolução de uma proposta já negada pelo clube.

Reserva com o técnico Luis Zubeldía, o meia Giuliano Galoppo tem proposta para deixar o São Paulo. Segundo o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, o Tricolor foi procurado pelo Rosario Central na noite da última segunda-feira (22).

“Não recebemos uma nova proposta do Boca, mas recebemos uma proposta do Rosario Central. Uma proposta um pouco melhor do que a se comentava, mas que nunca veio, do Boca. Agora é ver o desejo do atleta. Estamos esperando uma conversa do Rosario com o atleta. E a partir da proposta temos algumas colocações a fazer, pelo valor que veio, não pensamos em liberar, mas é um caminho a ser percorrido. Vamos conversar com o Rosario se eles tiverem o acerto com o jogador. Não é uma proposta que nos atende neste momento, mas há um caminho a percorrer”, declarou, ao canal “TNT Sports”.

Proposta do Boca seria de R$ 17 milhões

Em junho, o diário “Olé” indicou que o Boca Juniors poderia investir US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões) para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. O restante, contudo, permaneceria com o Tricolor.

Anteriormente, o São Paulo pagou US$ 4 milhões, mais US$ 2 milhões em taxas, ao Banfield, da Argentina. O negócio, há dois anos, chegou perto de R$ 32 milhões.