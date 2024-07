São Paulo anuncia a contratação do volante Marcos Antônio

Tricolor confirma acerto com o jogador, que chega com contrato válido por um ano, por empréstimo, junto à Lazio, da Itália

O São Paulo anunciou, na noite desta terça-feira (23), a contratação do volante Marcos Antônio. Ele assinou vínculo por empréstimo válido até o meio de 2025, junto à Lazio, da Itália. A negociação já estava acertada, tendo a confirmação do diretor Carlos Belmonte.

O Tricolor vai pagar R$ 900 mil para contar com Marcos Antônio por empréstimo e terá uma obrigação de compra por 4,2 milhões de euros (quase R$ 26 milhões, pela cotação atual).

O Flamengo era o principal concorrente do Tricolor do Morumbi na negociação, já que o clube carioca tentava desde o mês passado fechar com Marcos Antônio, mas esbarrou na pedida da Lazio. O Rubro-Negro também buscava um empréstimo.