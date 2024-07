Santos fica perto de oficializar a venda do zagueiro Joaquim

O Santos está muito perto de sacramentar a venda do zagueiro Joaquim. Logo depois de uma reunião com a diretoria do Tigres-MEX, as duas partes alinharam a parte burocrática. Agora, a expectativa é que o anuncio seja feito nesta quarta-feira (24).

O valor pela compra será de 8 milhões de dólares (R$ 44,7 milhões). Apesar de negociar por um preço alto, 3 milhões de dólares (R$ 16,7 milhões) serão descontados para quitar uma dívida do Peixe com o clube do México. O motivo é Soltedo, repatriado pelo Santos, que ainda não teve a compra quitada.