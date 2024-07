Rony opina sobre rivalidade entre Palmeiras e Botafogo: ‘Estão criando’

Atacante afirma que rivalidade com o Flamengo é maior em comparação ao Alvinegro e ainda exalta trabalho de Abel Ferreira Crédito: FABIO MENOTTI

Atacante do Palmeiras, Rony participou do programa "Boleiragem", do SporTV, nesta segunda-feira. O jogador deu sua opinião sobre a maior rivalidade que existe no momento para o clube, se Flamengo ou Botafogo. "Todo mundo sabe que nossos rivais estão em SP, e vendo os torcedores comentando eu acredito que o Flamengo tem um pouco mais de rivalidade por tudo que aconteceu, por contexto de jogo, um time que tem mais estrutura e o Botafogo não, as pessoas que estão criando isso e a gente sabe que no campo é isso de querer vencer, mas rivalidade em campo mesmo que é pegado é mais o Flamengo", destacou.

Na última semana, o debate sobre a rivalidade entre Palmeiras e Botafogo cresceu. Os times se enfrentaram na condição de líder (Botafogo) e vice-líder do Brasileirão, com os cariocas levando a melhor. O clima antes do jogo no Nilton Santos foi de hostilidade por parte da torcida alvinegra.

Abel na Seleção? Durante o programa Boleigarem, do Sportv, o camisa 10 do Alviverde, aliás, contou que a brincadeira veio à tona mais de uma vez nos bastidores sobre Abel assumir a Amarelinha. E afirmou que acredita que o técnico português teria sucesso no cargo caso o assumisse. “Eu acredito que cada comissão tem um formato de trabalhar, o Professor [Abel] tem o seu junto com a comissão e ele deixa bem aberto. Na nossa equipe todos somos titulares e joga quem está bem, com disposição, com performance boa e ele deixa bem claro isso pra gente e isso deixa a equipe mais competitiva, quando chega no treino é pegado, pois todos querem a oportunidade e sabemos que estamos no Palmeiras e só joga quem esta apto e quer estar ali”, disse.