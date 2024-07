RB Bragantino x Barcelona-EQU: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo decisivo com brasileiros em campo nesta quarta-feira (24). RB Bragantino e Barcelona-EQU se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Equador, quem vencer o duelo em Bragança Paulista garante a classificação para as oitavas de final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. Dessa maneira, quem avançar encara o Corinthians.

Como chega o RB Bragantino

Em casa, o Bragantino terá que tomar a iniciativa do jogo para confirmar a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. O time conseguiu reencontrar o equilíbrio sob o comando do técnico Pedro Caixinha, e aparece como favorito para avançar de fase.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao mesmo tempo, o Braga vem de quatro vitórias consecutivas em seu estádio e vai em busca de mais um resultado positivo para seguir com o sonho de conquistar o título inédito.