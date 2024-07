Pedro, do Flamengo, está próximo de atingir marca: veja números

Atacante do rubro-negro precisa marcar mais 10 gols e assim entrará no top de maiores artilheiros da história do clube carioca

O atacante Pedro vive outro grande momento pelo Flamengo. Assim, o artilheiro do Brasileirão 2024, com nove gols, pode atingir outra grande marca pelo clube carioca e entrar no top 10 de maiores goleadores do rubro-negro.

Desse modo, para o atual camisa 9 atingir o feito, precisa marcar mais 10 vezes até o final da temporada. Pedro soma 134 gols pelo Flamengo e pode igualar índio, 10º colocado entre os maiores goleadores da história rubro-negra.

Contudo, Pedro também soma aglomerados particularmente na temporada. Ele está a seis gols de igualar sua melhor temporada com a camisa do Flamengo. Em 2023, ele fez 35 gols em 61 partidas (0,57 por jogo). E, ao marcar contra o Criciúma, se tornou o 12º colocado entre os maiores goleadores de todos os tempos do clube.