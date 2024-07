Neymar registra momento família com Biancardi e Mavie

O atacante Neymar aproveitou um dia de piscina ao lado de Bruna Biancardi e Mavie nesta terça-feira (23). O jogador do Al-Hilal, que segue seu processo de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, fez o registro do momento ao lado de sua namorada e da filha do casal em seu perfil no Instagram.

Na foto, o ídolo do Santos aparece dentro da piscina com Mavie no colo e Biancardi ao seu lado. A influenciadora usa um biquíni rosa com detalhes em neon. O jogador compartilhou a imagem com um coração, além da marcação do perfil de Bruna, que respostou a publicação e acrescentou a palavra “nós”.