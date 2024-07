Lucas Villela, do Pyunik, analisa confrontos pela Conference League

Meia-atacante do atual campeão da liga da Armênia afirma que serão dois jogos contra o FC Struga, da Macedônia do Norte, serão complicados

A temporada 2024–2025 do futebol europeu começou e já tem brasileiro em campo. O meia-atacante Lucas Villela, do Pyunik, da Armênia, falou sobre os jogos contra o FC Struga, da Macedônia do Norte, pela UEFA Conference League.

O primeiro jogo entre as equipes será nesta quarta-feira (24), no Estádio Biljanini Izvori, na Macedônia. Já a volta está agendada para 30 de julho, no Republican Stadium, na capital da Armênia.

“Com toda certeza, serão dois jogos complicados. Sabemos da importância que terá essa primeira partida na Macedônia. Esperamos buscar um bom resultado para, assim, decidir frente à nossa torcida”, disse Villela.