Ligas Europeias e FIFPro processam a Fifa na Comissão Europeia

Queixa formal acusa entidade máxima do futebol mundial de violar as leis de concorrência devido ao calendário de jogos internacionais

As Ligas Europeias e a FIFPro apresentaram uma queixa formal à Comissão Europeia contra a Fifa, acusando a entidade que regula o futebol mundial de violar as leis de concorrência devido ao calendário de jogos internacionais. Ao mesmo tempo, a La Liga também aderiu a esse processo.

Em comunicado, as Ligas Europeias, presididas pelo português Pedro Proença, que representam os principais campeonatos do continente, exceto a liga espanhola, afirmam que há anos vêm pedindo à Fifa um processo claro, transparente e justo para o calendário de jogos. No entanto, lamentam que a Fifa tenha se recusado repetidamente a incluir as ligas nacionais e os sindicatos de jogadores em suas decisões.

Dessa maneira, as Ligas Europeias e a FIFPro acusam a Fifa, liderada por Gianni Infantino, de tomar decisões unilaterais. Ao mesmo tempo, argumentam que o calendário internacional está saturado e tornou-se insustentável para as ligas nacionais e um risco para a saúde dos jogadores.