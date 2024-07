Júnior Santos tem fratura na tíbia; Botafogo não estipula prazo para retorno

Que quarta-feira! A bruxa anda mesmo solta no Botafogo. Depois de perder o meia Eduardo para a temporada (ó volta em 2025) , o time alvinegro terá a baixa do atacante Júnior Santos por tempo indeterminado, segundo o próprio clube. De acordo com o “Canal do Medeiros”, porém, o Anjo das Pernas Confusas retorna em três meses.

Júnior Santos é uma baixa pesada para os planos do técnico Artur Jorge. Afinal, o atacante é o artilheiro do Botafogo nesta temporada, com 18 gols. O vice, com oito, curiosamente, é Eduardo, outro que não pode ficar à disposição do treinador português. Juntos, eles também têm oito assistências em 2024.

