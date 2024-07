Jogos Olímpicos começam com Argentina x Marrocos: onde assistir e escalações

Os Jogos Olímpicos de Paris vão ter a sua cerimônia de abertura apenas na sexta-feira (26/7), mas as competições começam nesta quarta, com as modalidades Rugby 7 e Futebol, este com quatro jogos. Às 10h (de Brasília), dois deles estão programados: Uzbequistão x Espanha e Argentina x Marrocos. Os argentinos enfrentam os marroquinos em Saint-Étienne, no Geoffroy Guichard. O jogo vale pelo Grupo B, que ainda conta com Iraque e Ucrânia (que jogam nesta quinta, às 14h). Mas o duelo da Espanha com os Uzbeques será pelo Grupo C.

Como está a Argentina

O time argentino conta com jogadores bem conhecidos, como o veterano zagueiro Otamendi e o atacante Álvarez, titular do Manchester City. Ambos recentemente foram campeões da Copa América. Contudo, há outros ótimos nomes. Um deles é Almada, novo reforço do Botafogo, alicerce do meio de campo dos Hermanos. O técnico Javier Mascherano só tem uma dúvida. Afinal, o apoiador Fernández sente uma lesão.

Provável Argentina: Rulli; Luján, Di Césare, Otamendi e Bruno Amione; Cristian Medina, Equi Fernández (Hezze), Kevin Zenón e Thiago Almada; Julián Álvarez e Beltrán.

Como está Marrocos

Argentina conta com ótimos jogadores. Mas Marrocos também não deixa barato. Afinal, feras da seleção principal que foi semifinalista da Copa do Qatar, estarão em ação: Ezzalzouli, destaque do Betis e, principalmente Hakimi um dos astros do PSG e considerado um dos melhores laterias-direitos do mundo.