Internacional só empata com Rosario Central e dá adeus à Sul-Americana

Colorado luta até o fim, mas só empata com a equipe argentina por 1 a 1, no Beira-Rio, e não avança às oitavas da competição

O Internacional lutou, mas deu adeus à Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, o Colorado só empatou com o Rosario Central por 1 a 1, no Beira-Rio, pelo jogo de volta dos playoffs da competição. A equipe colorada precisava da vitória por dois gols de diferença, mas faltou mais capricho e organização. Sández abriu o placar o primeiro tempo, enquanto Alan Patrick deixou tudo igual no início da etapa final. Os gaúchos pressionaram até o fim, porém não superaram o ferrolho argentino.

Com o resultado, o Rosario Central vai enfrentar justamente o Fortaleza pelas oitavas de final da Sul-Americana. A Conmebol ainda definirá as datas e horários das partidas. Do outro lado, o Internacional agora enfrenta o Bahia, às 20h, no sábado, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Desorganização

Atrás do placar, o Internacional foi ao duelo para propor o jogo. Foi o que aconteceu. A equipe teve mais a posse de bola no setor ofensivo, mas faltou mais agressividade e objetividade. Ou errava no último passe ou pecava nas finalizações. A melhor aconteceu em bicicleta de Borré e em cabeçada de Valencia. O Rosario, como já esperado, se fechou e saiu nos contra-ataques. Em um deles, o time argentino contou com a sorte e Sández estufou as redes de Rochet após confusão na área. Depois disso, o Colorado tentou acelerar o jogo, mas pareceu mais desespero do que tática. Para piorar, nos acréscimos, Rochet deixou a bola ir para a linha de fundo após cruzamento, mas Mallo salvou e Ruben quase ampliou. O time saiu para o intervalo sob vaias dos torcedores.