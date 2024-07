Guardiola rasga elogios a Savinho, mas revela insatisfação com janela do City

Comandante do Manchester City comenta sobre reforços: 'Temos uma lista maior de quem não conseguimos do que os que vieram'

Tetracampeão inglês pelo Manchester City e com vasto prestígio mundial, Pep Guardiola se mostrou impressionado com a habilidade de Savinho nos treinos. A partir desta terça-feira (23), o técnico espanhol terá a oportunidade para testar o brasileiro, já que iniciará a pré-temporada dos Citizens. O desafio será contra o Celtic, da Escócia.

Entretanto, o entusiasmo com Savinho não apaga a insatisfação do comandante com a janela de transferências do City.

“Muitos jogadores querem vir para o Manchester City, mas não chegamos a um acordo com os clubes porque eles pedem muito, muito dinheiro. Tenho uma longa, longa lista. Provavelmente temos uma lista maior de jogadores que não conseguimos contratar do que os que vieram mesmo”, ressaltou.

Por fim, Guardiola não cravou a permanência de todo o elenco atual pra a próxima temporada. Caso ocorra alguma saída, o treinador não abrirá mão de novos nomes para fortalecer o elenco.