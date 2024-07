Guardiola afirma que De Bruyne segue no Manchester City

Treinador espanhol minimiza rumores de transferência do meia para a Arábia Saudita e analisa tranquilidade no mercado para equipe

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, garantiu que Kevin De Bruyne continuará no clube, apesar dos rumores sobre uma possível transferência para a Arábia Saudita nesta janela de transferências do verão europeu. Além disso, o próprio jogador havia mencionado essa possibilidade em uma entrevista antes da Eurocopa 2024.

O jogador, que ainda tem um ano de contrato, afirmou no mês passado que consideraria uma oferta devido ao “dinheiro incrível” envolvido, priorizando o conforto de sua família.

No entanto, Guardiola não está preocupado com a situação de um dos líderes do elenco do City.