Grêmio faz consulta por Alex Sandro, ex-Juventus

O Grêmio já anunciou quatro reforços nesta janela de transferências, mas a fome por novos jogadores parece não ter fim. O Tricolor segue no mercado e consultou representantes de Alex Sandro, que estava na Juventus, para ser o novo lateral-esquerdo. Apesar do interesse, a diretoria acredita que a negociação seja bastante complicada.

Alex Sandro ainda não acertou com nenhum clube para a próxima temporada. Dessa maneira, está livre após nove anos na Juventus. Para manter a forma física, treina com o elenco do Hope Internacional, que disputa a Terceira Divisão no Pará.