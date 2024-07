Fluminense x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos, equipes medem forças nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

A última rodada do primeiro turno reserva um duelo entre dois gigantes do futebol brasileiro, que convivem com realidades distintas. De um lado, o Fluminense, que luta para deixar a zona de rebaixamento, enquanto, do outro, o Palmeiras, que luta pelo título. Assim, o confronto da 19ª rodada acontece nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Depois do triunfo sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, o Tricolor tenta embalar de vez para iniciar a arrancada no Campeonato Brasileiro. O Alviverde, por sua vez, segue na caça ao líder Botafogo, e a diferença atual é de apenas três pontos. Dessa forma, a equipe paulista soma 36 pontos, enquanto o Glorioso tem 39.