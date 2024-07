Fluminense pode ter mudanças para encarar o Palmeiras

Técnico tricolor, Mano Menezes, fez treinos com diferentes escalações nesta terça-feira (23), véspera do duelo no Maracanã Crédito: Jogada 10

O Fluminense pode ter mudanças na escalação para o jogo desta quarta-feira (24) contra o Palmeiras. No treino desta terça (23), o técnico Mano Menezes esboçou time parecido com o que venceu o Cuiabá, na última rodada, no domingo (21). A tendência é que o comandante retire o ponta Marquinhos da equipe, optando pela entrada de Nonato entre os titulares. O volante reestreou pelo Tricolor no triunfo por 1 a 0 em Mato Grosso, que tirou o Flu da lanterna do Brasileirão.