Flamengo x Botafogo (sub-20): onde assistir e escalações

Clássico carioca agita a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola rola às 15h, na Gávea

Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 15h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O clássico será na Gávea, na Zona Sul do Rio. As equipes, aliás, se encontram em cenários opostos na competição.

O time rubro-negro é o sétimo colocado, com 22 pontos, e busca a vitória para se aproximar dos líderes. Por outro lado, a equipe alvinegra está na 18ª posição, e vai atrás dos três pontos para subir na tabela e, quem sabe, sonhar com uma vaga para as quartas de final.