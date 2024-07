Flamengo sofre duas baixas para a partida contra o Vitória, em Salvador

Tite terá três desfalques para a partida de quarta-feira, no Barradão. Time titular contará com três alterações

O técnico Tite contará com duas baixas para a partida contra o Vitória, na quarta-feira (24), em Salvador. O Flamengo informou que Wesley e Pulgar não viajarão com o elenco para o confronto. Por outro lado, o treinador promoverá outras mudanças na equipe titular.

Wesley, com dores no músculo posterior da coxa esquerda, fica no Rio de Janeiro para cuidar do problema. Já Pulgar se recupera de um quadro de gastroenterite. Além deles, Bruno Henrique, que trata de torção no tornozelo direito, segue fora.