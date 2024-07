Ex-Vasco, Yuri Lara comenta sobre briga do Yokohama FC por acesso no Japão

O volante Yuri Lara é um dos destaques do Yokohama FC no ano de 2024 no futebol japonês. A equipe está na 3ª posição da J-League 2 com 50 pontos após 24 rodadas, e segue firme na briga pelo título da competição e o acesso a J-League, principal divisão do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com passagem no Brasil por equipes como Vasco, CSA e Bahia, Yuri está desde 2023 no clube japonês, e atuou em 24 partidas neste ano. Com dois gols e uma assistência até aqui, é um dos principais nomes do time na temporada. O volante comemorou a boa campanha do Yokohama FC na Segunda Divisão do Japão, e falou que o mérito é de todo o grupo.