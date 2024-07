Estudo indica valores de cadeiras cativas em estádio do Flamengo

Conselho Deliberativo do clube votará a aprovação da compra do terreno do Gasômetro na próxima segunda-feira (29), na Gávea, Zona Sul do Rio

A construção do estádio próprio virou peça-chave em ano eleitoral no Flamengo. Às vésperas da votação do Conselho Deliberativo para liberação do valor para aquisição do terreno, o esboço do projeto vai se tornando cada vez mais robusto. Há, por exemplo, a idealização de ‘cadeiras cativas’ com validade de cinco e dez anos – com valores que podem chegar a R$ 100 mil.

A expectativa é que dos 80 mil assentos que integram o projeto do estádio do Flamengo, na Zona Portuária do Rio, cinco mil sejam vendidos como ‘cadeiras cativas’. Segundo estudo preliminar divulgado pelo ‘O Globo’, os valores devem girar em torno de R$ 70 mil para os lugares com validade de cinco anos e R$ 100 mil para os de dez anos.

O clube também vislumbra dois setores populares, atrás de cada gol, com valores mais acessíveis aos torcedores. Inclusive, o tema foi pauta durante a participação de Rodolfo Landim no ‘Charla Podcast’, na tarde da última segunda-feira (22), no Youtube.