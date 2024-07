Dudu crê em Palmeiras pronto para fase decisiva: ‘Temos grandes jogadores’

O Palmeiras entrará em uma fase decisiva para a temporada entre o final de julho e o mês de agosto. Afinal, a equipe irá decidir seus futuros já nas etapas de mata-mata da Copa do Brasil e Libertadores. No torneio nacional, enfrentará o Flamengo nos dias 31 de julho e 7 de agosto, pelas oitavas de final. Já na competição de clubes da América do Sul, vai encarar o Botafogo pela mesma etapa entre 14 e 21 de agosto.

“É muito importante um jogador poder fazer história dentro do clube. Nesses 450 jogos, são 12 títulos e estou conseguindo fazer isso aqui no Palmeiras. Fico muito feliz por isso, completei 200 jogos dentro do Allianz Parque, então eu estou feliz por ter a confiança do Palmeiras, do torcedor. Sem eles, não seria capaz de completar esses recordes. Espero que eles continuem nos apoiando porque esse ano vai ser difícil, vamos entrar em um mês muito difícil e contamos com o apoio deles, com o carinho no estádio para estarmos fortes como sempre fomos durante estes anos”, complementou Dudu.

O jogador voltou aos gramados recentemente depois de se recuperar de uma lesão grave no joelho. Neste retorno, ele atingiu a marca de 200 partidas no Allianz e está próximo de atingir 450 jogos com a camisa do Verdão. Assim, celebrou este momento.

Importante destacar que o atacante foi titular pela primeira vez depois de sua volta aos gramados já na última partida da equipe. No caso, a vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0, no Allianz Parque, no último sábado (20).

Foco inicial no Brasileirão

Antes de decidir a sua vida tanto na Copa do Brasil como a Libertadores, o Verdão ainda tem compromissos pela Série A. No caso com o Fluminense, no Maracanã, nesta quarta-feira (24). Além do Vitória, no Allianz Parque, no próximo sábado (27). Com relação ao embate com o Tricolor pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 7 projetou o duelo.

“O Fluminense tem grandes jogadores, não estava vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas já conseguiu uma vitória fora de casa importante contra o Cuiabá. São os atuais campeões da Libertadores, então temos de entrar com muito respeito e focados porque temos os nossos objetivos dentro do campeonato e, seja contra o Fluminense ou qualquer outro time, o nosso desejo é somar pontos e ganhar jogos para, lá no final, brigar pelo título”, detalhou Dudu.

Vale relembrar que o Palmeiras se encontra na segunda colocação da Série A, com 36 pontos. Aliás, almeja conquistar o tricampeonato do torneio, porém está em desvantagem de três pontos para o líder Botafogo. Após o triunfo sobre o Cruzeiro, o elenco se reapresentou na última segunda-feira (22). O grupo terá mais uma atividade nesta terça (23) antes de finalizar preparação para o confronto com o Fluminense.

Inclusive, para esta partida, Abel Ferreira terá os desfalques do zagueiro Murilo e do lateral-direito Mayke. O primeiro teve uma entorse no tornozelo direito. Já o segundo passou por exames de imagem que constataram um edema na coxa direita. Por outro lado, Richard Rios volta a ser opção depois de disputar a Copa América pela Colômbia e com desempenho de destaque. O volante se reapresentou com o restante do elenco, na última segunda-feira (22).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook