David Luiz, do Flamengo, reencontra pela primeira vez o Vitória

A partida entre Flamengo e Vitória nesta quarta-feira (24), pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, terá um sentimento diferente para o zagueiro David Luiz, do clube carioca. Revelado pelo Vitória, o jogador ficou no clube dos 14 aos 20 anos.

Essa será a primeira vez desde que saiu, há 17 anos, que o jogador vai enfrentar o time que o revelou para o mundo. Na época, o zagueiro destacou-se na Série C do Brasileiro em 2006. Assim, no início do ano seguinte, deixou o clube por empréstimo, mas depois acabou sendo vendido para o Benfica, de Portugal. Logo depois, tiveram outras transações, que acabou rendendo mais de R$ 11 milhões para o time baiano.

Por ter formado o jogador, o clube teve direito a uma porcentagem nas vendas do atleta. E David Luiz movimentou o mercado: Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain, Chelsea novamente e Arsenal até chegar ao Flamengo. Essas duas últimas movimentações não renderam nenhum valor – por ser transferência de clubes do mesmo país e outra sem custo, respectivamente.