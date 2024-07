Cruzeiro x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes duelam nesta quarta-feira no Mineirão, às 19h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro e Juventude medem forças nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os adversários chegam para o duelo em momentos distintos no torneio. A Raposa (sétimo colocado, com 29 pontos) está na briga por uma vaga no G6, enquanto o time gaúcho (12º lugar, com 21) luta para se manter entre os classificados à Copa Sul-Americana de 2025.

Onde assistir

Cruzeiro e Juventude terá a transmissão do Premiere.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro pode ter três novidades para duelo desta quarta-feira. Totalmente recuperados de lesão, o lateral-esquerdo Marlon e o atacante Juan Dinenno, afinal, participaram integralmente da atividade com o restante do grupo. A outra notícia positiva para o técnico Fernando Seabra, inclusive, foi a liberação do volante Walace, que fazia uma espécie de pré-temporada.