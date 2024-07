Criciúma x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Em jogo atrasado da terceira rodada do Brasileirão, Criciúma e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (24/7), às 19h (de Brasília), no Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O Fortaleza vive uma momento excelente. Afinal tem 32 pontos, em quarto lugar, buscam a quinta vitória seguida e, se conseguir, quebrará seu recorde de pontos num único turno de Brasileiro (que é de 33 pontos). Porém, embora o Criciúma esteja num momento ruim, com 17 pontos e próximo do Z4, jamais perdeu em seus domínios para os cearenses. Dessa forma, espera novo sucesso diante do rival.

Onde assistir

O canal Premiere 7 transmite a partir das 19h (de Brasília).

Como está o Criciúma

Claudio Tencatti tem desfalques para a partida desta quarta-feira. Na frente, Allano, expulso na derrota para o Flamengo, cede a vaga no ataque pela direita para Bolasie. Na lateral direita, Claudinho cumpre suspensão por acúmulo de amarelos. Dessa forma, cede a vaga para Jonathan. Na meiúca, Barrreto também está suspenso. Assim, Higor Meritão e Marquinhos Gabriel lutam pela vaga. Já Newton substitui Ronald, vetado pelo departamento médico.