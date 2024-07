Corinthians se aproxima de acerto com novo patrocinador máster

Clube paulista está perto de um acordo com a 'Esportes da Sorte', em um contrato de três anos, no valor de R$ 310 milhões

Além disso, a Esportes da Sorte planeja ajudar o clube na busca por reforços para a sequência da temporada e elevar as receitas de marketing. Em campo, o time reagiu com a chegada do técnico Ramón Díaz, porém precisa fortalecer o elenco para ter um final de ano mais tranquilo.

A empresa, portanto, chega para substituir a VaideBet, antiga parceira que rescindiu com o Corinthians após escândalos. Entre eles, está o envolvimento de um laranja no pagamento de comissão pelo acordo.

Investigação em curso

O Conselho Deliberativo do Corinthians fará uma reunião extraordinária para tratar do contrato de patrocínio com a casa de apostas VaideBet. Ele durou apenas cinco meses, entre janeiro e junho deste ano, e o rompimento causou transtornos nos bastidores do clube paulista.