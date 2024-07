Corinthians faz novo acordo para pagar dívida da compra de Romero

Timão renegocia dívida de R$ 10 milhões com o agente de Romero, Beto Rappa, para evitar que contas sejam bloqueadas

O Corinthians firmou novo acordo para quitar uma dívida de aproximadamente R$ 10 milhões relacionada à compra do Ángel Romero. Assim, o clube paulista não terá o valor bloqueado em suas contas, conforme tinha solicitado o agente do jogador, Beto Rappa. A informação é do portal “ge”.

No início da temporada, o Timão se comprometeu a pagar R$ 13,1 milhões em 22 parcelas. No entanto, atrasou três prestações, de abril, maio e junho, o que gerou o pedido do empresário na justiça.