Corinthians e Prefeitura assinam concessão de rua do Parque São Jorge

O Corinthians conseguiu uma assinatura importante para manter a segurança dos veículos do Parque São Jorge. Afinal, o clube paulista e a Prefeitura de São Paulo ajustaram a concessão de uso da avenida Condessa Elizabeth de Robiano, que dá acesso ao local, sede social do Timão.

“É um passo muito importante para nós do clube que fazemos de tudo para garantir a segurança e o bem-estar de todos nossos associados. Foi uma grande conquista do nosso jurídico e agora a rua é do sócio”, comemorou o presidente Augusto Melo.

Vale lembrar que a prefeitura cedeu ao clube o terreno em 1996 por 99 anos. No entanto, na gestão do prefeito Gilberto Kassab, o município entrou com ação de reintegração de posse, alegando irregularidades.

Além disso, estiveram na reunião, do lado do Corinthians, o presidente, assim como Débora Vallejo Mariano, do departamento jurídico, e Marcelo Mariano, diretor administrativo do clube.