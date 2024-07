Corinthians deve ter mudanças para enfrentar o Grêmio

Duelo, na próxima quinta-feira, será o último do Corinthians no primeiro turno do Brasileirão. Raniele e Coronado voltam ao time Crédito: Jogada 10

O Corinthians segue preparação para enfrentar o Grêmio, às 20h (de Brasília) de quinta-feira (25), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão deve ter mudanças para o duelo contra o Tricolor. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Afinal, o clube do Parque São Jorge deve ter a volta do meia Igor Coronado, que não enfrentou o Bahia por conta de dores no quadril. O jogador participou normalmente do treino com o restante do elenco, que foi dividido em dois grupos pelo técnico Ramón Díaz.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no domingo, contra o Bahia, fizeram uma atividade regenerativa e um exercício com bola no gramado. O restante do grupo foi a campo após passar pela academia. Em seguida, o treinador comandou uma atividade de ataque contra defesa e um coletivo. Raniele volta ao Corinthians O Timão terá a volta também do volante Raniele, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Ele deve assumir o lugar de Alex Santana, que levou o terceiro cartão amarelo, bem como o zagueiro Gustavo Henrique.