Champions: Fenerbahçe vence Lugano em jogo de sete gols

Turcos, comandados pelo técnico José Mourinho, garantem vitória com hat-trick de Edin Dzeko e abrem vantagem na fase preliminar do torneio

Além disso, outros clubes com maior destaque no futebol europeu, como Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Midtjylland, da Dinamarca, e Ferencváros, da Hungria, também encaminharam a classificação nesta terça-feira.

Dessa maneira, o Fenerbahçe abriu vantagem rumo à Terceira pré-eliminatória da Champions. Isto porque as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (30), às 14h (de Brasília), e os turcos contam com a vantagem do empate para seguirem vivos na competição.

Os ucranianos não tomaram conhecimento do Partizan e aproveitaram a vantagem de jogar em casa para golear por 6 a 2. Por outro lado, os dinamarqueses visitaram o UE Santa Coloma e venceram por 3 a 0, enquanto os húngaros receberam o The New Saints e atropelaram o clube do País de Gales por 5 a 0.

As partidas de volta, que vão marcar a eliminação de 11 equipes, serão disputadas na próxima semana.

LEIA MAIS: Ligas Europeias e FIFPro processam a Fifa na Comissão Europeia