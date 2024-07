Botafogo anuncia Pedro Martins como novo diretor de futebol

O Botafogo surpreendeu e anunciou a chegada de Pedro Martins para exercer a função de Diretor de Futebol. Pedro liderou o projeto esportivo de reestruturação do Cruzeiro no início da SAF e recentemente teve passagem pelo Vasco. O executivo vai iniciar as atividades no Glorioso na próxima segunda-feira.

“É um prazer enorme fazer parte de um clube da grandeza do Botafogo. Tenho acompanhado a evolução da gestão na era SAF e terei a oportunidade de colaborar com esse crescimento. Chego muito animado com o desafio e agradeço ao John Textor, Thairo Arruda e Alessandro Brito pela confiança. Sou mais um “escolhido”. Garanto muita dedicação para ajudar o Glorioso a conquistar os objetivos esportivosdestacou Pedro Martins na chegada ao alvinegro.

Formado em Administração, com MBA em Indústria do Futebol na Universidade de Liverpool-ING, Pedro iniciou sua carreira no futebol como gestor do departamento de informação no Athletico-PR, atuou também como Diretor de Futebol na Ferroviária-SP e foi Vice Presidente de Competições na Federação Paulista de Futebol. Além disso, o profissional, aliás, reúne experiência profissional por clubes como o Queens Park Rangers (ING).