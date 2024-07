Atlético-GO x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Dragão e Tricolor se enfrentam, nesta quarta-feira, às 21h30, no Antônio Accioly pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Em momentos diferentes na tabela, Atlético-GO e Bahia fazem duelo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 19ª rodada do Brasileirão. O Dragão caiu para lanterna na última rodada e busca recuperar sequência de vitórias. Do outro lado, o Tricolor ocupa a sexta posição, com 30 pontos.

O Atlético-GO chegou a sua quinta derrota consecutiva após revés diante do Fortaleza na Arena Castelão, resultado que deixou a equipe de Vagner Mancini na lanterna isolada do campeonato com 11 pontos. O Bahia, por sua vez, sofreu duas derrotas consecutivas como mandante e deixou o G-6 após tropeço contra o Corinthians. Com 30 pontos, o Esquadrão de Aço está nove pontos atrás do líder Botafogo e apenas um ponto acima do Cruzeiro, primeira equipe fora do G-6.

Onde assistir

A Globo transmite Atlético-GO x Bahia para os estados de GO e BA nesta quarta-feira (24), enquanto o Premiere realiza a transmissão para todo o Brasil.