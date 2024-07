Athletico recebe sinal verde do Galatasaray e se aproxima de Tetê

O Athletico-PR recebeu aval do Galatasaray e avançou nas tratativas para contratar o atacante Tetê, de 24 anos, por empréstimo. O jogador tem contrato com o clube turco até junho de 2027.

Anteriormente, o principal obstáculo para o Furacão eram as divergências em relação aos valores que deveriam ser pagos na transação, segundo o “ge”. Contudo, esses problemas foram sanados com o OK do clube turco. Caso a negociação tenha final feliz, o brasileiro chegará a Curitiba cedido por uma temporada.