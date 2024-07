Vagiannidis está ‘99% fechado’ com o Botafogo

Portal detalha proposta do Botafogo e crava que o lateral-direito ganhará dez vezes mais do que no Panathinaikos Crédito: Jogada 10

O Botafogo está perto de confirmar o quarto reforço nesta janela internacional de transferências. O lateral-direito Vagiannidis, do Panathinaikos, da Grécia, está “99% fechado” com o Mais Tradicional, de acordo com o portal “Sport24”, um dos maiores daquele país. Por ora, o Alvinegro já anunciou o volante Allan, o meia Almada e o centroavante Igor Jesus. O ponta Martins, ex-Fluminense, também está próximo. Botafogo e Panathinaikos se reuniram, por vídeoconferência, nesta segunda-feira (22). O clube grego pediu 48 horas ao Glorioso para dar uma resposta final. Mas, segundo a publicação, só uma reviravolta muito grande tira o defensor do Mais Tradicional. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A oferta do Botafogo aos atenienses já está na mesa: 6,5 milhões de euros (R$ 39,4 milhões na cotação atual). Os gregos não responderam imediatamente porque precisam resolver com a Inter de Milão, ex-clube de Vagiannidis, quanto cada um vai receber. O “Sport24” afirma que o Panathinaikos ficará com 65% da venda (R$ 25,6 milhões), com os italianos arrematando os 35% restantes (R$ 13,8 milhões).