Tiago Leifert detona polêmica sobre pênalti em Flamengo x Criciúma

Jornalista concordou com a decisão do juiz da partida e rebateu os questionamentos gerados sobre o lance Crédito: Jogada 10

O jornalista Tiago Leifert comentou sobre o pênalti inusitado marcado no duelo entre Flamengo e Criciúma pelo Brasileirão. Em uma live com o também jornalista Victor Canedo, o ex-Globo avaliou a polêmica sobre a marcação da infração como uma reação do sentimento de “antiflamenguismo”. Para Leifert, o árbitro acertou na jogada e seguiu o que prevê o manual de regras do futebol. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Só é polêmico porque é o Flamengo. Então tem um sentimento de antiflamenguismo, de achar que o Flamengo é favorecido pela arbitragem, aquela coisa toda, que cria uma aura de injustiça e de irregularidade neste lance. Mas foi uma cravada da arbitragem, que merece elogios. É um pênalti claríssimo. E outra, o juiz tinha que ter parado o jogo? Não. Não é isso que diz a regra”, disse o jornalista sem seu canal, além de citar o histórico lance de Diego Souza e Cássio na Libertadores de 2012 para exemplificar o ocorrido no jogo do Brasileirão.

“Se a regra é que ele tinha que ter parado o jogo, vou dar um exemplo. Libertadores da America. Vasco e Corinthians. Contra ataque. O Diego Souza vai com a bola. Era só o gandula do Corinthians jogar a bola. O Cássio não teria feito aquela defesa heroica. Se tem que parar quando entra a bola em campo, você é gandula. Não é que tem que parar (…). Se fosse o goleiro que tivesse de propósito colocado uma bola para dentro do campo, aí sim teria que parar. Mas não foi isso que aconteceu”, completou no TiaGOL. Veja a declaração completa:

"Esse pênalti só é considerado polêmico pq é o Flamengo. O fato de ser o Flamengo distorceu isso aqui, que é uma cravada da arbitragem que merece elogio" Tiago Leifert pic.twitter.com/NNE63btKWq — O Malvadãoᶜʳᶠ (@MalvadaoCRF) July 22, 2024 Gramado é alvo de crítica A condição dos gramados no Brasil também foi alvo de críticas de Leifert, principalmente do estádio Mané Garrincha que recebeu o jogo entre as equipes carioca e catarinense. “Os dois jogos mandados no Mané Garrincha, esquece o resultado. Cara, não pode, não pode! Era um pasto aquilo lá, está muito ruim, fica feio. Esse produto que supostamente se a Liga se formar, vai vender para o exterior, está feio, o gramado é a pele do futebol”, lamentou Leifert, que citou a falta de fiscalização e apoio da CBF neste sentido.