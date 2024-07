Textor diz que jogadores do Botafogo manipularam jogo no BR-23

Sócio majoritário da SAF do Alvinegro, empresário afirma que jogadores não estão mais no clube. Saiba mais detalhes!

O feitiço virou contra o feiticeiro? Autor de denúncias de supostas fraudes no futebol brasileiro e acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor disse, em entrevista ao “ge”, que jogadores do próprio clube alvinegro manipularam uma partida no Campeonato Brasileiro de 2023.

Textor sustenta a afirmação com base em relatórios da Good Game!, empresa que o magnata contratou para identificar as supostas manipulações. De acordo com o empresário norte-americano, estes jogadores não fazem mais parte do elenco do Botafogo.

“Passei a acreditar depois de ver a eficácia da tecnologia testada em outros lugares, em tribunais, prisões sendo feitas… Eu acreditei, certo? Precisava de explicações para algumas coisas que acontecem no nosso jogo. As pessoas falam sobre o colapso do Botafogo e dos jogos que não conseguimos vencer. Então, comecei a olhar algumas dessas partidas e, pelo menos, uma delas foi manipulada por jogadores do Botafogo”, sentenciou