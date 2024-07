Seleção Brasileira realiza trabalho na academia nesta segunda-feira (22), em Bordeaux

O treinamento da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (22), foi diferente do que as jogadoras estão acostumadas desde o início da preparação para as Olimpíadas, ainda na Granja Comary, na Região Serrana do Rio (no dia 4 de julho). Em Bordeaux, na França, as atletas receberam folga das atividades no campo e realizaram exercícios regenerativos na academia do hotel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto as jogadoras ficaram na academia, o técnico Arthur Elias se reuniu com os seus auxiliares para seguir com o planejamento para os jogos da fase de grupos. O primeiro jogo será na quinta-feira, contra a Nigéria. Posteriormente, o Brasil encara o Japão e a Espanha.