São Paulo tem a volta de laterais para enfrentar o Botafogo

O São Paulo voltou a treinar nesta segunda-feira (22) após o empate com o Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o líder Botafogo, na quarta (24), no Morumbis, o técnico Luis Zubeldía terá reforços internos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Afinal, os laterais Igor Vinícius e Welington voltam a ficar à disposição do treinador, após cumprirem suspensão automática. O lateral-direito tem a forte concorrência de Rafinha, que foi titular no último domingo. Já Welington deve voltar a figurar entre os 11 do Tricolor no lugar de Patryck.