São Paulo negocia a contratação de Mauricio Lemos, do Atlético

Defensor não tem espaço no time comandado por Gabriel Milito e chegará ao clube do Morumbis por empréstimo até o final da atual temporada

O São Paulo está muito próximo de confirmar a contratação do defensor Mauricio Lemos, do Atlético. Segundo informações, falta apenas a assinatura de contrato entre as partes. O jogador fechará por empréstimo até o final da atual temporada.

Maurício, aliás, não entra em campo desde junho devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele foi liberado recentemente, mas não entrou em campo na vitória contra o Vasco da Gama, no último domingo (21). Com seis jogos na competição nacional, se fizer o sétimo, não poderá fazer a transferência de equipe.

Todavia, o defensor uruguaio havia perdido espaço desde a chegada do técnico Gabriel Milito em abril ao Atlético. No Galo atual, Lemos compete por posição diretamente contra Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo. Contudo, Junior Alonso e Lyanco também chegaram ao clube para auxiliar no elenco e assim o jogador de 28 anos pode seguir sem oportunidades.