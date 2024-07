Santos goleia o Coritiba e dispara na liderança da Série B

Nesta segunda-feira (22), o Santos goleou o Coritiba por 4 a 0, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B. Os gols da goleada saíram através de Giuliano, Guilherme, Julio Furch e Pedrinho. Com o placar, o Peixe alcançou os 32 pontos e disparou na liderança do torneio. Enquanto isso, o Coxa está na 14ª posição, com 20 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Santos mede forças contra o CRB, no Rei Pelé. O Coritiba vai atrás da sua recuperação diante da Chapecoense, no Couto Pereira.