Saiba como está a recuperação do zagueiro João Victor, do Vasco

Zagueiro lesionou o joelho no clássico contra o Botafogo no fim de junho e ainda deve ser desfalque no Cruz-Maltino Crédito: Jogada 10

João Victor segue como desfalque do Vasco nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O zagueiro não entra em campo desde o clássico com o Botafogo e deve retornar apenas na 23ª rodada da competição nacional. Na ocasião, o zagueiro sofreu uma forte entrada e deixou o estádio mancando. Assim, após exames de imagem, o Vasco comunicou que o defensor lesionou o joelho e ficaria de fora por algumas semanas. A recuperação de João Victor evoluiu bem no Vasco, mas o zagueiro ainda deve ficar afastado dos gramados por mais algumas semanas. Sem o zagueiro, que tinha ganhado a vaga na equipe principal, Léo retornou ao time titular.