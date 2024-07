Rodrygo, atacante da Seleção Brasileira, visita o CT Rei Pelé

Menino da Vila, o jogador do Real Madrid foi até o centro de treinamento do Santos nesta segunda-feira (22)

A expectativa, aliás, é que o jogador do Real Madrid esteja na Vila Belmiro para acompanhar o confronto contra o time paranaense.

Menino da Vila, Rodrygo, que está de férias no Brasil, visitou o CT Rei Pelé nesta segunda-feira (22). O jogador aproveitou que o campo estava vazio, já que o Peixe entra em campo às 20h contra o Coritiba , pela Série B, e fez algumas embaixadinhas. O perfil oficial do clube postou o vídeo nas redes sociais.

Rodrygo foi revelado pelo Santos em 2017. Mas, o jovem, ainda nas divisões de base, chamou a atenção do mundo com a bola nos pés. Com a camisa alvinegra, disputou 80 jogos e marcou 17 gols. Em julho de 2019 foi para o Real Madrid, em negociação por R$ 193 milhões.