Ríos volta a ser opção no Palmeiras após destaque na Copa América

Volante do Alviverde foi um dos principais jogadores na campanha da Colômbia no vice-campeonato da Copa América

O Verdão terá apenas duas atividades antes de seu embate seguinte. Abel Ferreira comanda treinos, nesta segunda (22) e terça-feira (23), antes da viagem ao Rio de Janeiro, para o confronto com o Fluminense, às 21h30, no Maracanã, na próxima quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como Ríos chegou à decisão da Copa América com a Colômbia, ele foi desfalque no Palmeiras por 11 jogos. Todos pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a tendência é que o volante seja uma opção no banco de reservas. Com isso, Abel Ferreira deve escalar Zé Rafael e Gabriel Menino como a dupla titular.

A seleção colombiana perdeu a decisão da Copa América por 1 a 0 para a Argentina. Mesmo assim, o volante do Alviverde foi um dos grandes destaques na campanha do vice-campeonato. Além do desempenho positivo, ele foi titular em todos os seis jogos na competição.

Volante colombiano do Palmeiras chama a atenção do mercado

Desse modo, como Ríos se sobressaiu no torneio, passou a despertar o interesse de clubes estrangeiros. A propósito, como ele ainda tem somente 24 anos, há a possibilidade de ir para a Europa. Inclusive, há rumores de que o Manchester United o observa. Contudo, o Palmeiras nega que haja qualquer proposta pelo jogador.