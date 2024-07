Real Madrid divulga segundo uniforme laranja para a temporada 2024/25

Nova camisa do clube é toda em tom laranja, com detalhes que remetem a 'estrelas que brilham no céu do Bernabéu'

O Real Madrid divulgou, nesta segunda-feira (22), imagens do segundo uniforme para a temporada 2024/25. Assim, a camisa é toda em tom laranja e apresenta detalhes que remetem a “estrelas que brilham no céu do Santiago Bernabéu”, com partes em azul.

Para o início da pré-temporada, a equipe merengue fará uma turnê pelos Estados Unidos. Por lá, realizará três amistosos de preparação para 2024/25, diante de Milan, Barcelona e Chelsea.

Além disso, a estreia oficial na temporada será no dia 14 de agosto. O Real disputará a Supercopa da Europa contra a Atalanta, campeã da Liga Europa. Pela La Liga, o time entra em campo no dia 18, diante do Mallorca, fora de casa, e deve contar com Mbappé e Endrick.

O atacante brasileiro, que completou 18 anos no domingo (21), convive com a expectativa de se apresentar aos merengues. Assim, depois do evento que recebeu Kylian Mbappé, o clube anunciou uma festa no Santiago Bernabéu para o atacante brasileiro no dia 27 de julho, às 7h (de Brasília).