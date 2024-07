Racing-URU x Huachipato: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar pelos playoffs da Sul-Americana. Nesta terça-feira (23), Racing, do Uruguai, e Huachipato, do Chile, se enfrentam em partida decisiva, às 19h (de Brasília), em duelo que vai definir uma vaga nas oitavas de final. Os uruguaios venceram o jogo de ida por 3 a 2, fora de casa, e contam com a vantagem do empate no Estádio Centenário, em Montevideo, para avançar na competição. Além disso, uma vitória chilena por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Como chega o Racing

O clube de Montevideo fez uma grande partida no Chile e conquistou a vitória por 3 a 2. Assim, o Racing chega embalado para conquistar a classificação e conta com a vantagem do empate diante de seus torcedores para confirmar a vaga.

Contudo, apesar da vantagem, o técnico Eduardo Fabián Espinel terá o desfalque de Nicolás Sosa diante dos chilenos.