PSG vai investir em dupla portuguesa para reforçar meio-campo

Campeão francês na última temporada, o PSG quer elevar seu nível competitivo para, enfim, conquistar sua primeira Liga dos Campeões. Para isso, o clube do Parque dos Príncipes negocia com João Neves, do Benfica, e monitora a situação de de Bruno Fernandes, do Manchester United. Os dois, inclusive, jogaram por Portugal na Eurocopa.

A diretoria do clube parisiense quer investir forte neste mercado de transferências. O jornal francês ‘L’Equipé’ divulgou o interesse do PSG em Bruno Fernandes nesta segunda-feira. Após cinco anos, o clube parisiense poderá finalmente contar com o meia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O PSG, aliás, não conta com nenhum jogador em seu elenco com características parecidas com as de Bruno Fernandes, o mais próximo do português no elenco é o meia coreano Kang-in Lee. Para atuar pelos lados no ataque, o clube conta com Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Marco Asensio, além de Xavi Simons, que deve ser negociado.