Presidente da CBF inicia série de reuniões na FIFA em Paris

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, iniciou, nesta segunda-feira (22), uma série de reuniões no escritório da FIFA em Paris, na França. Ele esteve com Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol mundial, e abordou, entre outros temas, iniciativas que irão beneficiar o futebol brasileiro. "Os encontros na Fifa foram muito produtivos. Discutimos vários projetos estratégicos da entidade. A partir de amanhã, vamos debater outras iniciativas que vão beneficiar diretamente o futebol brasileiro", disse Ednaldo Rodrigues, ao site oficial da CBF.

“Essa série de reuniões mostra a sintonia da Fifa com a CBF em prol de do futebol de excelência, moderno e justo”, completou. A agenda do presidente brasileiro, aliás, que também se reuniu com os representantes das Associações Nacionais que disputam as olimpíadas, prevê reuniões com Infantino até quarta-feira. Encontro de terça-feira A próxima pauta será o debate de programas de financiamento para o desenvolvimento do futebol de base e da arbitragem. Além disso, também tratarão de novas iniciativas de combate ao racismo e qualquer tipo de discriminação no esporte.