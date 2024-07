Palmeiras vive drama com laterais; entenda

O técnico Abel Ferreira ganhou problemas justamente na posição que gosta de utilizar ao longo dos jogos do Palmeiras: os laterais. Diante do Botafogo e Cruzeiro, o treinador perdeu Piquerez e Mayke, ambos machucados e sem previsão de retorno.

Contra o Botafogo, Piquerez sentiu uma lesão no joelho e vai passar por cirurgia. A tendência é que ele não retorne ao time até o fim do ano. Sem a projeção de novas contratações, o Verdão terá que contar com Vanderlan e Caio Paulista, peças que já estão no elenco.