Palmeiras espera contar com Estêvão para jogo de ida contra o Flamengo

Estêvão está fora de combate após sofrer lesões contra o Botafogo e tenta retornar para o jogo de ida contra o time carioca Crédito: Jogada 10

Os últimos dias do Palmeiras tem sido preocupante na questão do departamento médico. Nos duelos contra Botafogo e Cruzeiro, Abel Ferreira perdeu jogadores importantes, entre eles, o garoto Estêvão, que teve torção no tornozelo e joelho direito. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim que foi constatada a lesão, o camisa 41 iniciou o tratamento na Academia de Futebol e a preocupação é que ele fique de fora dos jogos contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O primeiro duelo está agendado para ocorrer entre os dias 30 e 31 de julho, ou seja, ele teria que estar pronto para a próxima semana. Apesar de manter cautela de forma pública, Abel Ferreira conta com o jogador. Por conta disso, o tratamento pela sua recuperação tem sido intensificado. Uma das apostas do Verdão é que o físico de Estêvão dê os sinais de recuperação de forma rápida e ajude o atleta a ficar apto para o jogo. Vale citar, que o garoto é uma das peças mais importantes do Palmeiras. Promovido ao time titular nesta temporada, ele tem sido fundamental na campanha do Campeonato Brasileiro. Estêvão já marcou cinco gols no torneio.