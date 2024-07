Mulher de Cristiano Ronaldo reage a foto de Bruna Biancardi com Mavie

Uma interação entre as companheiras de dois dos principais jogadores da atualidade deu o que falar nas redes sociais. Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, reagiu a uma publicação de Bruna Biancardi, namorada de Neymar.

A postagem traz Biancardi com Mavie, filha de influenciadora com o jogador do Al-Hilal. As duas aparecem sorridentes no registro, que conta com mais de 80 comentários. Entre eles, o de Georgina se destaca pela quantidade de reações recebidas: mais de 30 mil curtidas, de acordo com dados da postagem.

“Que bonitas”, comentou a mulher do astro do Al-Ittihad.